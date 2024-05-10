الجيش الإسرائيلي ينسف مباني في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

أفاد مراسلنا بأن قوات الجيش الإسرائيلي تنفذ عمليات نسف لمبان شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، واشتعال النار في عدة منازل جراء قصف مدفعي على جنوب حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وقال: "وصل جثمان شهيد إلى مستشفى الكويت التخصصي جراء استهداف مدفعي بشارع الزر غرب مدينة رفح".

إلى ذلك أكد المراسل وقوع إطلاق نار مكثف وقصف مدفعي محيط بلدية الشوكة ومنطقة أبو حلاوة شرقي مدينة رفح.

وذكر المراسل أن الأسير المحرر أحمد غنيم وثلاثة من أفراد أسرته قتلوا داخل منزل إثر قصف الجيش الإسرائيلي لأحد المنازل في معسكر جباليا شمالي القطاع.

كما لفت إلى سقوط قتيل في قصف مدفعي على بلدة عبسان شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة وقصف مدفعي عنيف شرق مخيم المغازي وسط القطاع.

المصدر: RT