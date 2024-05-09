الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية في حي الزيتون وسط غزة (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته بدأت عملية في حي الزيتون وسط قطاع غزة "لمواصلة تفكيك البنية التحتية الإرهابية والقضاء على العناصر الإرهابية في المنطقة".

وأضاف في بيانه أن "العملية بدأت بسلسلة من الضربات الجوية المبنية على معلومات استخباراتية على حوالي 25 هدفا، بما في ذلك الهياكل العسكرية والأنفاق ونقاط المراقبة ومواقع القناصة والبنية التحتية الإرهابية الإضافية".

وعن آخر التطورات في حي الزيتون وعموم القطاع، قال مراسل RT:

الآليات الإسرائيلية تقدمت بشكل محدود في المناطق الجنوبية لحي الزيتون وحي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

آليات إسرائيلية تتوغل بشكل مفاجئ في شارع 8 ومنطقة المصلبة حتى مسجد علي في جنوب شرق حي الزيتون.

غارات جوية إسرائيلية تستهدف أحياء الصبرة والزيتون وتل الهوى جنوب شرقي مدينة غزة.

نزوح عدد كبير من الأهالي من منطقة جنوب الزيتون ومربع جامع علي والمصلبة.

قصف مدفعي عنيف ومتواصل على حي الزيتون.

إطلاق للنار والصواريخ من المروحيات والآليات العسكرية صوب حي الزيتون.

الآليات الإسرائيلية تطلق النار وقذائفها المدفعية بشكل مكثف شمالي مخيم النصيرات.

تواصل القصف المدفعي العنيف شرق ووسط مدينة رفح.

استهداف محيط مسجد الاستقامة في حي الجنينة شرق رفح.

غارة جوية جديدة على مبنى بلدية رفح.

المصدر: RT