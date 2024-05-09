الجيش الإسرائيلي: معبر "كرم أبو سالم" تعرض للقصف من رفح مجددا

أعلن الجيش الاسرائيلي أن معبر "كرم أبو سالم" الذي أعيد فتحه لإيصال المساعدات الانسانية الى قطاع غزة، جرى استهدافه مجددا الأربعاء بصواريخ أُطلقت من رفح.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي بهذا الصدد أنه "تم رصد ثماني عمليات إطلاق تعبر من منطقة رفح إلى منطقة كرم أبو سالم".

وأضاف أنه "نتيجة عمليات الإطلاق، أصيب جندي من جيش الدفاع الإسرائيلي بجروح طفيفة".

وقال الجيش إنه أعاد فتح معبر "كرم أبو سالم" صباح الأربعاء، بعد أن أُغلق لمدة ثلاثة أيام في أعقاب هجوم صاروخي شنته حركة "حماس" يوم الأحد، وأدى إلى مقتل أربعة جنود. واستهدف المعبر بصاروخ آخر يوم الاثنين.

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وأشار الجيش إلى أن "شاحنات من مصر تحمل مساعدات إنسانية، بما في ذلك الغذاء والمياه ومعدات الإيواء والأدوية والمعدات الطبية التي تبرع بها المجتمع الدولي، وصلت إلى المعبر".

بدورها، قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن المعبر ما زال مغلقا.

ويأتي ذلك على خلفية بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح بجنوب قطاع غزة، وسط مخاوف دولية من تفاقم الأزمة الإنسانية داخل القطاع.

المصدر: فرانس برس