الإعلام المصري عن مصدر رفيع: قصف حماس لمنطقة كرم أبو سالم تسبب في تعثر المفاوضات

أفاد مصدر مصري رفيع المستوى اليوم الاثنين، بأن استهداف حركة حماس لمنطقة كرم أبو سالم أمس الأحد بالصواريخ تسبب في تعثر مفاوضات وقف النار بغزة وتبادل الأسرى.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن المصدر تأكيده أن الوفد الأمني المصري يكثف اتصالاته لاحتواء التصعيد الحالي بين الطرفين.

يأتي ذلك، بينما أعلن مسؤول مصري اليوم الاثنين، أن معبر رفح البري غير مغلق حتى اللحظة أمام حركة المسافرين، لكن شاحنات المساعدات متوقفة منذ ظهر أمس الأحد عند معبري رفح التجاري وكرم أبو سالم.

وتضاءلت الأحد احتمالات التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، في ظل إصرار حماس على مطلبها إنهاء الحرب في القطاع مقابل إطلاق سراح الأسرى، والتي رفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدا استمرار الحرب.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول إسرائيلي مطلع على المحادثات، قوله الاثنين، إن مدير CIA ويليام بيرنز توجه إلى قطر لمنع انهيار المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أن عملية إخلاء المناطق الشرقية لرفح تشمل نحو 100 ألف شخص، وذلك بعد دعوته السكان لمغادرتها تمهيدا لعملية برية محتملة في المدينة.

ونقلت الإذاعة عن مصدر إسرائيلي، لم تذكر هويته، أن "استهداف حركة حماس لمعبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة، الأحد، مع تأخرها في الرد على الاقتراح الخاص باتفاق يتم بموجبه إطلاق سراح رهائن، لم يترك خيارا سوى البدء في التحرك".

وقالت تقارير إخبارية إن إسرائيل أبلغت مصر ببدء إجلاء المدنيي من رفح، فيما أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت نظيره الأمريكي لويد أوستن، أنه لم يعد أمام إسرائيل خيار سوى شن هجوم على رفح جنوب قطاع غزة.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، يصل عدد المقيمين في مدينة رفح إلى نحو 1,2 مليون شخص، نزحت غالبيتهم من مناطق أخرى في القطاع جراء الحرب المستمرة منذ 7 أشهر بين إسرائيل وحركة حماس.

المصدر: موقع القاهرة الإخباري