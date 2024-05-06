مصر: لا توجد محاولات نزوح لفلسطينيين لأراضينا من معبر رفح

نفت تقارير إعلامية مصرية فجر اليوم، وجود محاولات نزوح من جانب الفلسطينيين إلى الجانب المصري من معبر رفح.

وذكرت قناة القاهرة الإخباربة أن "هناك تبادلا لإطلاق النار بين حماس والقوات الإسرائيلية بالقرب من بوابة معبر رفح من الجانب الفلسطيني".

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وأضافت أن "الطائرات تنفذ أحزمة نارية عنيفة في محيط معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني".

ويعتبر معبر رفح البري شريان حياة لمواطني قطاع غزة، والمنفذ البري الوحيد لإدخال المساعدات وإجلاء المصابين، وأي هجوم عسكري على رفح يعني الحرمان من المساعدات الغذائية والطبية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مواصلة عملياته في قطاع غزة، تزامنا مع إعلان "حماس" موافقتها على مقترح الوسيطين المصري والقطري لوقف إطلاق النار.

كما دعا في وقت سابق السكان والنازحين المتواجدين في منطقة بلدية الشوكة وبأحياء السلام، الجنينة، تبة زراع والبيوك في منطقة رفح للإجلاء والتوجه نحو المنطقة الإنسانية في المواصي.

هذا وأكدت منظمة المساعدة الإنسانية الدولية "أوكسفام"، أنه لم يعد هناك أي مصداقية لادعاءات إسرائيل بإجلاء آمن للمدنيين من مدينة رفح.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية