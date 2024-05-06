تطور خطير.. بيان مصري بعد نشوب اشتباكات بين حماس وإسرائيل قرب بوابة معبر رفح عند الحدود

أفادت قناة القاهرة الإخباربة، بتبادل لإطلاق نار بين حركة "حماس " وإسرائيل بالقرب من بوابة معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن الدبابات الإسرائيلية تتوغل الآن شرق مدينة رفح الفلسطينية، تحت غطاء مكثف من الطيران في منطقتي المطار والجرادات.

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و قالت مصادر أمنية إن "3 دبابات إسرائيلية تقف على بعد 200 متر من معبر رفح البري وأطلقت عدة قذائف على مباني المعبر".

فيما أفادت فضائية الأقصى نقلا عن مصادر أمنية أن "الجانب المصري أبلغ هيئة المعابر رسميا أن إسرائيل لا تعتزم احتلال معبر رفح، وأن أليات العدو تجري عملية أمنية في محيطه بحثا عن مقدرات مزعومة للمقاومة وستتراجع عن محيط المعبر صباح غد".

هذا، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تهاجم وتعمل في هذه الأثناء بشكل مباغت ضد أهداف لحماس في منطقة شرق رفح.

كما أصدر مجلس الحرب الإسرائيلي قرارا بالإجماع لاستمرار العملية العسكرية في رفح للضغط على حماس.

ويأتي القرار الذي أصدره مجلس الحرب الإسرائيلي بعد ساعات من إعلان حركة حماس أنها أبلغت الوسطاء القطري والمصري بموافقتها على مقترحهم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

المصدر: RT+وكالات