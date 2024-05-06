مراسل RT: الطيران الإسرائيلي يستهدف محيط معبر رفح على الحدود المصرية (فيديو)

قال مراسل RT فجر يوم الثلاثاء إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف محيط معبر رفح على الحدود المصرية.

وأضاف المراسل أن مصادر أمنية أفادت بأن 3 دبابات إسرائيلية وقفت على بعد 200 متر من معبر رفح البري وأطلقت عدة قذائف على مباني المعبر.

من جهتها، نشرت قناة "القاهرة الإخبارية" مقطع فيديو من داخل معبر رفح من الجانب المصري وثق أصوات الاشتباكات والقذائف من الجانب الفلسطيني.

كما ذكرت القناة المصرية أن تبادل إطلاق نار بين حماس وإسرائيل بالقرب من بوابة معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

ونفت "القاهرة الإخبارية" وجود محاولات نزوح من جانب الفلسطينيين إلى الجانب المصري من معبر رفح.

هذا، وأفادت "فضائية الأقصى" بأن الجانب المصري أبلغ هيئة المعابر رسميا أن إسرائيل لا تعتزم احتلال معبر رفح.

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وأشارت إلى أن الآليات الإسرائيلية تجري عملية أمنية في محيطه بحثا عن مقدرات مزعومة تابعة لحماس، مبينة أنها ستتراجع عن محيط المعبر صباح الثلاثاء.

قالت وسائل إعلام عبرية فجر يوم الثلاثاء إن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية عسكرية في شرق رفح جنوب قطاع غزة، تحت غطاء ناري كثيف.

وأفادت وسائل الإعلام العربية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارات جوية قوية شرق رفح.

وأكد الجيش الإسرائيلي مساء الاثنين أنه سيواصل عملياته في قطاع غزة بالتوازي مع دراسة رد حماس على مقترح الهدنة وتبادل الأسرى الذي وافقت عليه الحركة.

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كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومة الحرب وافقت بالإجماع على مواصلة عملية في مدينة رفح من أجل زيادة الضغوط على حركة حماس لإطلاق سراح المحتجزين وتحقيق الأهداف الأخرى للحرب.

وذكر مكتب نتنياهو في بيان أنه في الوقت نفسه أن تل أبيب سترسل وفدا للاجتماع مع المفاوضين لمحاولة التوصل إلى اتفاق مقبول.

وأعلنت حركة حماس يوم الاثنين موافقتها على مقترح وقف إطلاق النار.

وقالت حركة حماس في بيان إن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية عباس كامل، وأبلغهما موافقة حركة حماس على مقترحهما بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

المصدر: RT + "فضائية الأقصى"