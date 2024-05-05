تونس.. "الائتلاف الوطني" يكشف عن مرشحه للانتخابات الرئاسية (صورة)

أعلن حزب "الائتلاف الوطني" في تونس يوم الأحد اختيار رئيس الحزب ناجي جلول كمرشح للانتخابات الرئاسية القادمة.

وذكر مدير الحملة الانتخابية جلول الحمروني أن اختيار ناجي جلول من بين 4 مترشحين تم بأغلبية الأصوات.

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وقال ناجي جلول خلال مؤتمر صحفي في مدينة المنستير التي احتضنت المؤتمر الثاني لحزب "الائتلاف الوطني"، إن المؤتمر الثاني حقق نجاحا حيث تمخض عن قرارات من بينها انتخاب المكتب التنفيذي والمكتب السياسي ورئيس الحزب وانتخاب مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية.

وأضاف ناجي جلول أنه تم يوم الأحد تقديم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحملة الرئاسية تحت عنوان "من أجل منوال تنموي جديد".

واعتبر جلول أن المؤتمر قد حقق نجاحات كونه ضم عددا من المناضلين الذين قدموا من مختلف ولايات الجمهورية.

وأشار في تصريحاته إلى عودة الروح النضالية التي عاشوها في السابق في أحزاب المعارضة، موضحا أنه طالما تم كسر حاجز الخوف من قبل الناس وعودتهم لممارسة السياسة فهو واثق من أن المستقبل سيكون زاهرا جدا حسب قوله.

من هو ناجي جلول؟

- ولد في 17 أكتوبر 1957 بالبقالطة من ولاية المنستير وتلقى دراسته الأولى في تونس ثم أكمل دراسته العليا في السوربون.

- تحصل على الدكتوراه في الحضارة الإسلامية في اختصاص الآثار من جامعة السوربون سنة 1988 وحاصل على التأهيل الجامعي عام 2001، بالإضافة إلى شهادة الدراسات المعمقة من السوربون ودبلوم معهد اللوفر بباريس سنة 1982 والإجازة في التاريخ سنة 1981.

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- سياسي وأستاذ جامعي تونسي في التاريخ الإسلامي.

- عضو مؤسس للجنة الوطنية للتاريخ العسكري وللمجلة التونسية للتاريخ العسكري.

- عين مديرا للمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية والسياسية في سبتمبر 2017.

- عضو المكتب السياسي للحزب الجمهوري الذي استقال منه في سبتمبر 2013.

- قيادي سابق في حركة نداء تونس (انضم إلى الحزب في فبراير 2014 واستقال منه في يونيو 2019).

- ترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها سنة 2019.

- كلف ناجي جلول بمنصب وزير التربية في حكومة الحبيب الصيد وحكومة يوسف الشاهد من فبراير 2015 إلى أبريل 2017.

لديه العديد من المؤلفات أهمها "التحصينات الساحلية لإيالة تونس في العهد العثماني" و"الرباطات البحرية بإفريقية في العصر الوسيط" وعشرات المقالات حول التاريخ العسكري والتحصينات والمعاقل والمعارك في العصر الوسيط.

المصدر: "موزاييك" + وسائل إعلام