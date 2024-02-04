تونس.. انتخابات رئاسية في الربع الأخير من العام الجاري

كشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، يوم الأحد، أنها ستشرع في التحضير والإعداد للانتخابات الرئاسية التي من المنتظر تنظيمها خلال الربع الأخير من السنة الحالية.

كشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، يوم الأحد، أنها ستشرع في التحضير والإعداد للانتخابات الرئاسية.

وكشف المتحدث باسم الهيئة محمد التليلي المنصري أن الهيئة ستشرع في التحضير والإعداد للانتخابات الرئاسية مباشرة بعد الانتهاء من إرساء "المجلس الوطني للجهات والأقاليم".

وتوقع على هامش مؤتمر صحافي نظمته الهيئة صباح الأحد، بالعاصمة التونسية للإعلان عن معطيات متعلقة بانتخابات المجالس المحلية، أن تجرى الانتخابات الرئاسية في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، ومن المرجح أن تكون في شهر أكتوبر، كما دأبت تونس على ذلك منذ سنة 2011.

المصدر: الشرق الأوسط