 
مباشر

إعلام عبري: القلق المصري يتصاعد من عبور سكان غزة الحدود

أخبار العالم العربي

إعلام عبري: القلق المصري يتصاعد من عبور سكان غزة الحدود
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xhcn

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القلق المصري يتصاعد بالتزامن مع استمرار حرب غزة ومماطلة إسرائيل بالموافقة على الاقتراح المصري للهدنة.

إقرأ المزيد
هنية يصدر بيانا حول متابعة جولة المفاوضات في القاهرة
هنية يصدر بيانا حول متابعة جولة المفاوضات في القاهرة

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن مصر حذرت مرارا وتكرارا من العمل العسكري في رفح، خوفا من دخول حشد فلسطيني إلى سيناء، ولكن منذ بداية الحرب، انتقل بالفعل حوالي 100 ألف من سكان غزة إلى مصر، على حد قولها.

وقال المحلل السياسي في الصحيفة، ليئور بن آري، إن خوف مصر الرئيسي من أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح هو أن حشودا فلسطينية سوف تدخل أراضيها. 

ويكرر مسؤولون مصريون كبار منذ بداية الحرب معارضتهم لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، حيث أن هذا الأمر سيؤدي إلى "تصفية القضية الفلسطينية". 

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد أكد خلال محادثات مع نظرائه أن مصر "ترفض أي سيناريو لتهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة وتعارض القيام بعملية عسكرية في رفح الفلسطينية".

المصدر: يديعوت أحرونوت

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا