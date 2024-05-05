إعلام عبري: القلق المصري يتصاعد من عبور سكان غزة الحدود

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القلق المصري يتصاعد بالتزامن مع استمرار حرب غزة ومماطلة إسرائيل بالموافقة على الاقتراح المصري للهدنة.

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وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن مصر حذرت مرارا وتكرارا من العمل العسكري في رفح، خوفا من دخول حشد فلسطيني إلى سيناء، ولكن منذ بداية الحرب، انتقل بالفعل حوالي 100 ألف من سكان غزة إلى مصر، على حد قولها.

وقال المحلل السياسي في الصحيفة، ليئور بن آري، إن خوف مصر الرئيسي من أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح هو أن حشودا فلسطينية سوف تدخل أراضيها.

ويكرر مسؤولون مصريون كبار منذ بداية الحرب معارضتهم لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، حيث أن هذا الأمر سيؤدي إلى "تصفية القضية الفلسطينية".

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد أكد خلال محادثات مع نظرائه أن مصر "ترفض أي سيناريو لتهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة وتعارض القيام بعملية عسكرية في رفح الفلسطينية".

المصدر: يديعوت أحرونوت