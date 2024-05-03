"الأونروا": 37 طفلا في غزة يفقدون أمهاتهم كل يوم

أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بأن هناك "37 طفلا في قطاع غزة يفقدون أمهاتهم كل يوم، جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي".

وكتبت الوكالة الأممية في حسابها على منصة "إكس" أن "ما يزيد على عشرة آلاف امرأة قتلن في قطاع غزة، بينما أصيبت 19 ألف امرأة أخرى، جراء الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023".

وأضافت: "الأوضاع مروعة، تواجه أكثر من 155 ألف امرأة حامل أو مرضع صعوبة بالغة في الحصول على المياه ومستلزمات النظافة الصحية".

The war in #Gaza continues to be a war on women.



Over 10,000 women have been killed & 19,000 injured



37 children lose their mother every single day.



Conditions are appalling; +155,000 pregnant or breastfeeding women faced with severely limited access to water & sanitary items. pic.twitter.com/FbODTucXTe — UNRWA (@UNRWA) May 3, 2024

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

المصدر: RT