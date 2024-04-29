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مسؤولة أممية في غزة: مقتل 200 موظف إنساني خلال الحرب الإسرائيلية وهو "رقم قياسي"

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مسؤولة أممية في غزة: مقتل 200 موظف إنساني خلال الحرب الإسرائيلية وهو
أرشيف، أحد ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة
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أعلنت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة أن 200 موظف إنساني قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع وهو "رقم قياسي".

وأضافت المسؤولة الأممية اليوم الاثنين: أن "الفلسطينيون في قطاع غزة يعانون انعداما حادا في الأمن الغذائي، ويجب العمل على إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع".

وأشارت إلى أنه "يجب العمل أيضا على تفادي موجة من الأمراض المنتشرة في غزة".

وأكدت أن "200 موظف إنساني قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية وهو رقم قياسي".

وشددت: "يجب العمل على حل الدولتين كضرورة إنسانية" مؤكدة "يجب العمل على استعادة السلطة الفلسطينية قدراتها لتحقيق الاستقرار".

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في بداية أبريل أن أكثر من 7 آلاف فلسطيني "على الأرجح" لقوا حتفهم تحت أنقاض المباني في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

المصدر: RT

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