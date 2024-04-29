صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 34.488 قتيلا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 34.488 قتيلا، و77.643 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن "الجيش الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 34 قتيلا و68 جريحا خلال الـ 24 ساعة الماضية مشيرة إلى أن آلاف القتلى ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الجيش الإسرائيلي وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم".

وأضافت: "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34.488 شهيدا و 77.643 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

ومنذ السابع من أكتوبر 2023 يواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة التي تسببت بكارثة إنسانية ونزوح أكثر من 85% من سكان القطاع.

المصدر: RT