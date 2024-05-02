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هنية عقب مكالمة مع رئيس وزراء قطر: اتفقنا على استكمال المباحثات بهدف إنجاز اتفاق لوقف العدوان

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هنية عقب مكالمة مع رئيس وزراء قطر: اتفقنا على استكمال المباحثات بهدف إنجاز اتفاق لوقف العدوان
AFP
رئيس حركة حماس إسماعيل هنية
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قال رئيس المكتب السياسي لحركة إسماعيل هنية إنه اتفق ووزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على استكمال المباحثات لإنضاج اتفاق بوساطة قطر ومصر بما يحقق "مطالبنا ويوقف العدوان".

وأجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية قطر وبحثا آخر تطورات المفاوضات بشأن وقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

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وثمن رئيس الحركة الدور الذي تقوم به قطر في الوساطة، وأكد على الروح الإيجابية عند حماس في دراسة مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمته مؤخرا.

وكان هنية قد أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفادت "حماس" في بيان بأن هنية ثمن خلال الاتصال الدور الذي تقوم به مصر، مؤكدا "الروح الإيجابية عند الحركة في دراسة مقترح وقف إطلاق النار".

وأشار هنية إلى "قدوم وفد الحركة للمفاوضات لمصر في أقرب وقت لاستكمال المباحثات الجارية بهدف إنضاج اتفاق يحقق مطالب شعبنا ويوقف العدوان".

وأفادت تقارير إعلامية مصرية بإحراز "تقدم إيجابي" في المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق على هدنة في قطاع غزة وسط اتصالات مكثفة تجريها القاهرة مع جميع الأطراف.

وأعلنت حركة "حماس" السبت الماضي تسلمها الرد الإسرائيلي على موقفها الذي سلم للوسيطين المصري والقطري في الثالث عشر من أبريل، مشيرة إلى أنها "ستقوم بدراسة هذا المقترح وحال الانتهاء من دراسته ستسلم ردها".

المصدر: وكالات

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