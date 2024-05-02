القناة 14: وفد إسرائيلي يغادر إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة

كشفت القناة 14 أن إسرائيل مستعدة لإرسال وفد إلى القاهرة في الأيام المقبلة لمواصلة المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق على هدنة في قطاع غزة وتبادل للأسرى.

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وقال مسؤولون إسرائيليون لموقع للقناة، إن إسرائيل مستعدة لإرسال وفد إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة لمواصلة المناقشات بشأن الصفقة التي تبلورت مع حماس في قطاع غزة.

وفي السياق نفسه، نقلت القناة العبرية تقريرا لصحيفة نيويورك تايمز، جاء فيه أن الوسطاء العرب يضغطون بشدة على حماس للموافقة على شروط الصفقة قبل أن يشن الجيش الإسرائيلي عملية هجومية واسعة على رفح.

وبحسب التقرير، قال مسؤولون مصريون إن رئيس الموساد، ديفيد برنياع، فكر في السفر إلى القاهرة لمواصلة المحادثات بعد "العرض السخي" الذي قدمته مصر لحماس فيما يتعلق بالمفاوضات مع إسرائيل وسيغادر الوفد وفقا لتطورات الأمر.

وقال الجيش الإسرائيلي رسميا أمس: "نحن جاهزون الآن لرفح"، ونحن في الواقع ننتظر قرار المستوى السياسي.

فيما أفاد مراسل القناة العبرية تامير مورج، أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يمنع الجيش الإسرائيلي من دخول رفح هو التوصل إلى اتفاق مع حماس.



يأتي ذلك بينما أفادت تقارير إعلامية مصرية اليوم الخميس، بإحراز "تقدم إيجابي" في المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق على هدنة في قطاع غزة وسط اتصالات مكثفة تجريها القاهرة مع جميع الأطراف.

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخميس إن المقترح الحالي يثبت أن إسرائيل مستعدة لتقديم تنازلات من أجل التوصل إلى صفقة تبادل.

وإذ لفت إلى أن هناك سبلا أخرى أمام إسرائيل للقضاء على عناصر حماس المتبقين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، غير العملية العسكرية الإسرائيلية المزمعة، علق على تصريحات بنيامين نتنياهو بشأن دخول رفح بالقول: "الناس يقولون أشياء ولكن دعونا نركز على الأفعال".

المصدر : now14