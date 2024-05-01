رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نستعد لهجوم في الشمال

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي اليوم الأربعاء، أنهم "يحضرون لهجوم في الشمال"، خلال جولة لتقييم الوضع على الحدود اللبنانية.



وقام رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي اليوم بتقييم الوضع على الحدود الشمالية إلى جانب قائد القيادة الشمالية اللواء أوري غوردين، وقام بجولة على الحدود إلى جانب قائد الفرقة 146 العميد يسرائيل شومر ومسؤولين عسكريين آخرين.

وقال هاليفي للجنود: "أنتم تعملون على دفاع هجومي وتقومون بذلك بطريقة ممتازة، ونحن نستعد لهجوم في الشمال".

وأضاف: "عدنا إلى رشدنا بعد الحادث المروع الذي وقع في 7 أكتوبر، خرجنا أقوياء والاحتياط له دور كبير في ذلك".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل تبادلا للقصف بشكل يومي منذ بدء الحرب في قطاع غزة قبل أكثر من ستة أشهر، حيث أكد "حزب الله" أن عملياته تأتي كجبهة مساندة لغزة، وأن "توقفها مرهون بوقف العدوان على القطاع".

المصدر: "يدعوت أحرونوت + RT