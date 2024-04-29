الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أهداف لـ"حزب الله" في جنوب لبنان (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ ليل أمس غارات ضد أهداف لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، فيما كشف الأخير أنه نفذ أمس 4 عمليات ضد أهداف للجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن طائرات حربية أغارت الليلة الماضية على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان ومن بينها بنية عملياتية في منطقة جبل بلاط إلى جانب عدد من المباني العسكرية في مروحين.

#عاجل أغارت طائرات حربية الليلة الماضية على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان ومن بينها بنية عملياتية في منطقة جبل بلاط إلى جانب عدد من المباني العسكرية التابعة لحزب الله في مروحين. pic.twitter.com/faQZmI3T6Z — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 29, 2024

من جهته ذكر "حزب الله" أنه نفذ عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي، وفقا للتالي:

- القطاع الشرقي:

1- الساعة 11:45 استهداف موقع ‏البغدادي بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 15:10 استهداف موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 18:00 استهداف موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

- القطاع الغربي:

1- الساعة 19:00 استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شتولا وإصابته إصابة مباشرة، كردٍ على ‏اعتداءات العدو على القرى الصامدة والمنازل المدنية.

المصدر: RT