استهداف 3 مواقع عسكرية ومبنى يستخدمه الجنود".. "حزب الله" ينشر ملخص عملياته ضد إسرائيل يوم الأحد

نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الأحد ، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".

وأشار الإعلام الحربي في "حزب الله" إلى أن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 28 أبريل 2024، وفقا للتالي: "

- القطاع الشرقي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 11:45: استهداف موقع ‏البغدادي بقذائف المدفعية، وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 15:10: استهداف موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 18:00: استهداف موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

- القطاع الغربي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 19:00: استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شتولا وإصابته إصابة مباشرة، كرد على ‏اعتداءات العدو على القرى الصامدة والمنازل المدنية.

وتأتي هذه الاستهدافات في إطار "دعم غزة" وخلق "جبهة مساندة" ضد الجيش الإسرائيلي، إذ يؤكد "حزب الله" أن توقف عملياته "مرهونة بتوقف العدوان على القطاع".

المصدر: RT