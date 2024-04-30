فرنسا تدعو إسرائيل إلى إعلان موقفها من مقترح يتعلق بالحدود مع لبنان

دعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه يوم الثلاثاء إسرائيل إلى إعلان موقفها بشأن مقترح قدمه لها بهدف نزع فتيل التوتر بين إسرائيل وجماعة "حزب الله" اللبنانية.

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ويأتي ذك في وقت تحاول فيه باريس الاضطلاع بدور الوساطة بين الجانبين.

وقال سيجورنيه في مقابلة أجرتها معه وكالة "رويترز" الثلاثاء: "أدعو السلطات الإسرائيلية إلى إعلان موقف واضح وصريح حول الخطط الفرنسية كوسيط بين تل أبيب و"حزب الله"، بحيث يمكننا الانتقال إلى المرحلة التالية".

وقال إنه تم طرح عدد من التعديلات على إسرائيل بعد مشاورات أجريت في لبنان في وقت سابق من الأسبوع.

وأفاد سيجورنيه قبيل اجتماع مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس في القدس “تربطنا علاقة مع لبنان، لنا 20 ألف مواطن هناك، وكانت حرب عام 2006 مأساوية بشكل خاص بالنسبة لهم”.

وزار سيجورنيه لبنان يوم الأحد حيث التقى بمسؤولين بينهم ساسة مقربون من حزب الله، ويقول مسؤولون فرنسيون إنهم وجدوا تقدما في ردود السلطات اللبنانية.

وأشار سيجورنيه إلى أن أساس المقترحات هو ضمان تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701 لعام 2006 الذي دعا الجماعات المسلحة غير الحكومية إلى الانسحاب من جنوب لبنان ونشر الجيش النظامي اللبناني هناك.

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وقال حزب الله إنه لن يدخل في أي نقاش فعلي قبل وقف إطلاق النار في غزة حيث تستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ ما يقرب من سبعة أشهر.

وقدم سيجورنيه هذا العام اقتراحا مكتوبا للجانبين يتضمن انسحاب وحدة النخبة التابعة لحزب الله مسافة 10 كيلومترات بعيدا عن الحدود الإسرائيلية ووقف إسرائيل للضربات في جنوب لبنان.

وتطرق المقترح إلى قضايا حدودية طويلة الأمد ناقشها شركاء من بينهم الولايات المتحدة التي تبذل جهودها الخاصة لتخفيف التوترات وتمارس أكبر قدر من التأثير على إسرائيل.

وقال سيجورنيه “يمكننا التحدث مع إسرائيل، لكن عليها أن تستمع إلى أمور لن ترضيها، وهذا يعني فتح مزيد من معابر المساعدات الإنسانية في غزة وسماع رفضنا للهجوم على رفح في ظل هذه الظروف"، مضيفا أن التركيز يجب أن ينصب على الانتهاء من إبرام هدنة.

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وأردف: "سنحتاج إلى التفكير في خيارات سياسية قد تجعل هذه الهدنة طويلة الأمد لأنه لن يكون هناك أسوأ من استمرارها لبضع ساعات فحسب، وهو ما سيكون فشلا جماعيا".

هذا وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ نحو 7 اشهر، حيث اسفر القصف المتواصل للقطاع إلى سقوط أكثر من 34 ألف قتيل و77 ألف جريح بحسب آخر إحصائيات وزارة الصحة في غزة.

المصدر: رويترز