" هجوم ناري واستهداف مبان للجنود".."حزب الله" ينشر ملخص عملياته ضد الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين

نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".

وأشار الإعلام الحربي في "حزب الله" إلى أن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الاثنين 29 أبريل 2024، وفقا للتالي: "

- القطاع الشرقي (جنوبي لبنان): "

1- الساعة 14:15: استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف ‏المدفعية، وإصابته إصابة مباشرة.‏

2- الساعة 18:10: استهداف مبان يتموضع بها ‏جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة وإصابتها إصابة مباشرة، كرد على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها في بلدتي الخيام ‏وشبعا.

- القطاع الغربي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 17:05: تنفيذ هجوم ناري مركز ‏على قاعدة خربة ماعر ومرابض مدفعيتها وانتشار جنود العدو وآلياته في محيطها بالأسلحة ‏الصاروخية وقذائف المدفعية على أنواعها".‏

وفي وقت لاحق من ليل الاثنين، قال "حزب الله" في بيانين إضافيين إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية":

- "استهدف ‏مجاهدو ‌‌‏المقاومة الإسلامية مساء يوم الاثنين مبنى يتموضع فيه جنود العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة دوفيف بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة".‏

‏- "استهدف ‏مجاهدو ‌‌‏المقاومة الإسلامية مساء يوم الاثنين مبنى يتموضع به جنود العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة".‏

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المصدر: RT