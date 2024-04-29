"حزب الله" استهدفنا مبان يتموضع بها ‏جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة المطلة وأصبناها بشكل مباشر

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين، استهدافه لمبان يتموضع بها ‏جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة المطلة، مؤكدا إصابتها بشكل مباشر.‏

وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها في بلدتي الخيام ‏وشبعا، استهدف ‏مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية بعد ظهر يوم الاثنين 29 أبريل 2024، مباني يتموضع فيها ‏جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة، وأصابوها إصابة مباشرة".‏

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأنه "تم إطلاق ثلاثة صواريخ مضادة للدروع على المطلة وأصابت ثلاثة منازل".

وقال مجلس الجليل الأعلى: "بسبب إطلاق نار مضاد للدروع تجاه المطلة، تم إغلاق الطريق من تقاطع تل حاي باتجاه المطلة".

وكان "حزب الله" قد أعلن في بيانين سابقين أنه "استهدف ‌تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف ‏المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة"، وأنه "شن‏ هجوما ناريا مركزا ‏على قاعدة خربة ماعر ومرابض مدفعيتها وانتشار جنود العدو وآلياته في محيطها بالأسلحة ‏الصاروخية وقذائف المدفعية على أنواعها".‏

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل تبادلا للقصف بشكل يومي منذ بدء الحرب في قطاع غزة قبل أكثر من ستة أشهر، حيث أكد "حزب الله" أن عملياته تأتي كجبهة مساندة لغزة، و"توقفها مرهون بوقف العدوان على القطاع".

المصدر: RT