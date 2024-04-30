"ليست المرة الأولى".. فيديو للجيش المصري يستهدف دبابات "ميركافا" الإسرائيلية

أثارت صور دراسة طلاب الكلية العسكرية المصرية لتدمير دبابة "ميركافا" الإسرائيلية جدلا واسعا، لكنها لم تكن المرة الأولى التي يتدرب فيها الجنود المصريون على تدميرها.

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فمنذ 5 سنوات تقريبا ظهرت دبابة "ميركافا" في مناورات عملية بالذخيرة الحية تحت مسمى "رعد 31"، حيث وضعت الدبابة كأهداف في مرمى نيران الجيش المصري لتدميرها.

وتضمنت المشاهد خلال الفيديو الذي نشره الناطق العسكري للجيش العقيد تامر الرفاعي وقتها دبابة "ميركافا مارك 4" الإسرائيلية، حيث كان الجنود المصريون يقصفون المنطقة بالكامل باستخدام قاذفات "آر بي جي" ضمن فعاليات المناورة.

وتضمنت المناورة التدريبات على إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية وأسلحة الدفاع الجوي، وبمساندة المدفعية لتدمير الاحتياطات وإرباك وتدمير مراكز القيادة والسيطرة المعادية.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرئيلية قد قالت إن مصر حذفت صور الدبابة الإسرائيلية التي ظهرت في محاضرة عسكرية لطلاب الكلية العسكرية المصرية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المصدر: RT