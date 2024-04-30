مصر توجه رسالة مرعبة لإسرائيل أمام السيسي وتحذف الصور

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن مصر حذفت صور الدبابة الإسرائيلية التي ظهرت في محاضرة عسكرية لطلاب الكلية العسكرية المصرية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وقالت الصحيفة العبرية إنه بالرغم حذف الصور، إلا أن نشرها في البداية كانت رسالة مصرية واضحة لتل أبيب في ظل الخوف من التحرك العسكري الإسرائيلي في رفح.

وقال المحلل السياسي بالصحيفة العبرية ليئور بن آري ، إن الرئيس المصري زار الأكاديمية العسكرية المصرية مؤخرا ووزع مكتبه صورا له وهو يتفقد الأكاديمية وظهرت صور - تم حذفها لاحقا - يمكن من خلالها رؤية المتدربين وهم يتعلمون عن الدبابة الحربية الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة العبرية تصريحات مسؤول مصري كبير لوسائل إعلام محلية قال فيها : "التوثيق يبعث برسالة مفادها أن الجيش جاهز للرد على أي تهديد".

ومنذ نشر الصور المحذوفة والشبكات ووسائل الإعلام العربية تطرح السؤال "لماذا تم توزيع الصور تحديدا في هذه الأيام المتوترة، بينما يدور في الخلفية نقاش حول العمل العسكري الإسرائيلي في رفح والمفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة".

ونقلت الصحيفة العبرية تقرير لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، التابعة لحزب الله، تم نشره صباح أمس (الاثنين)، عن مسؤول مصري كبير، قال فيها إن الهدف من نشر الصور هو توجيه رسالة واضحة لإسرائيل، مفادها أن مصر لديها قدرة على القتال وتعرف جيدا الأسلحة الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن التقرير الذي نشرته الصحيفة اللبنانبة يستحق أن يُعامل بقدر كبير من الريبة بسبب قرب الصحيفة من حزب الله، حيث لوحظ أيضاً أن صور زيارة الرئيس المصري إلى الكلية العسكرية، والتي وزعها المتحدث باسم الرئاسة في مصر - سرعان ما تم حذفها، ومن الحسابات الرسمية لتجنب الغضب الإسرائيلي.

وبحسب أحد المصادر التي تحدثت مع الصحيفة، فإن الحذف تم بعد نقاش على مستويات عسكرية رفيعة حول هذه القضية، كما يشير التقرير أيضًا إلى أنه "لم يكن من المهم ترك الصور لأن الرسالة قد تم إرسالها بالفعل".

وكانت قد انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي صورة الرئيس المصري يحضر درسا في الأكاديمية العسكرية يظهر به صورة ميركافا إسرائيلية.

وقالت قناة i24NEWS الإسرائيلية، أن السيسي ظهر في استعراض صور لدبابة "ميركافا" الإسرائيلية أمامه، وهو ما يعد تمرير رسالة إلى إسرائيل.

وتظهر في الصور التي حذفت شرائح في الدرس يتم خلالها استعراض مميزات وعيوب الدبابة الإسرائيلية، إضافة الى تفاصيل فنية عن الدبابة التي تعتبر من أكثر الدبابات القتالية تقدما في العالم.

المصدر : وسائل إعلام إسرائيلية