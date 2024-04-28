"حماس": لم نصدر أي تصريح لا باسمنا ولا منسوبٍ لمصادر في الحركة حول الرد الإسرائيلي الذي تسلمناه

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق أن الحركة لم تصدر أي تصريح باسمها، أو منسوب لمصادر في الحركة حول ورقة الرد الإسرائيلي التي تسلمتها من الوسطاء.

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وقال عزت الرشق إن هذا الرد لا يزال تحت الدراسة.

وأضاف الرشق: "وما تصدره بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية من تسريبات حول ذلك يهدف إلى التشويش والبلبلة".

وكانت وكالة "فرانس برس" قد نقلت عن "مسؤول رفيع في حماس"، حسب ما ذكرت، أن "لا قضايا كبيرة" في ملاحظات الحركة بشأن الاقتراح الأخير المقدم من إسرائيل ومصر حول اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وحسب "فرانس برس"، قال المسؤول في "حماس" الذي اشترط عدم كشف هويته: "الأجواء إيجابية ما لم تكن هناك عراقيل إسرائيلية جديدة، إذ لا قضايا كبيرة في الملاحظات والاستفسارات التي تقدمها حماس بشأن ما تضمنه الرد".

وأضاف المسؤول أن "وفدا لحماس برئاسة خليل الحية سيقدم رد الحركة على اقتراح الهدنة خلال اجتماع مع وسطاء مصريين وقطريين في القاهرة الاثنين"، وفق الوكالة.

وتجري قطر مع الولايات المتحدة ومصر وساطة للتوصل إلى هدنة في القطاع الفلسطيني وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في سجون إسرائيل.

ومن جهته، قال القيادي في حركة "حماس" سامي أبو زهري يوم الخميس إن الحركة متمسكة بمطلبها "بوقف العدوان" الإسرائيلي على غزة في إطار أي اتفاق للإفراج عن الأسرى المحتجزين هناك.

المصدر: "أ ف ب" + RT