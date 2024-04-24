وفد من جامعة روسية يزور الجزائر لتعزيز التعاون بين الجامعات

زار وفد رفيع المستوى من جامعة شمال القوقاز الفيدرالية الروسية جامعتي الجزائر 1 و2 من أجل تعزيز العلاقة بين المؤسستين التعليميتين في البحوث العلمية والتكوين الأكاديمي.

وقام دميتري بيسبالوف رئيس جامعة شمال القوقاز الفيدرالية الروسية الواقعة بإقليم ستافروبول بزيارة عمل إلى الجزائر لمناقشة قضايا تطوير التعاون الأكاديمي الدولي.

وحسب بيان لجامعة الجزائر 1 يوسف بن خدة، فقد استقبل مديرها البروفيسور فارس مختاري بمقر رئاسة الجامعة وفدا من جامعة شمال القوقاز الفيدرالية بروسيا، يترأسه مدير الجامعة، البروفيسور دميتري بيسبالوف، برفقة نائب المدير للتعاون الدولي، الدكتور ألبرت كوموكوف، وعميد كلية الهندسة النفطية، الدكتور ألكسندر فيرسوكين، وذلك بحضور نائب المدير المكلف بالعلاقات الخارجية، البروفيسور دندوڨة صوريا وعميد كلية العلوم الدكتور محجوب محمد مليك.

(جامعة شمال القوقاز الفيدرالية الروسية)

وتبادل مدير الجامعة ونظيره الروسي أطراف الحديث حول سبل التعاون بين الجامعتين الرائدتين في مجالهما لاسيما في تخصصات مثل الرياضيات والإعلام الآلي والبيوتكنولوجيا.

(جامعة شمال القوقاز الفيدرالية الروسية)

كما أكدا على ضرورة تبادل الخبرات من خلال زيارات التبادل للأساتذة والطلبة الجامعيين من أجل تحسين المستوى.

(جامعة شمال القوقاز الفيدرالية الروسية)

وتنقل الوفد الروسي بمعية مدير الجامعة والطاقم المرافق له لزيارة المكتبة المركزية، ثم مخبر التشريح لجامعة الجزائر 1، حيث أعطيت لهم بعض الشروحات حول تاريخ وأهمية المخبر.

(جامعة شمال القوقاز الفيدرالية الروسية)

والتقى رئيس الجامعة برؤساء إدارة أكبر جامعة للنفط والغاز (بومرداس) وجامعة الجزائر 2، وناقش المشاركون البحث العلمي في مجال النفط والغاز، وإمكانية فتح أقسام عبر الإنترنت، وتنفيذ مشاريع تعليمية لتعليم اللغة الروسية، وتنظيم التدريب الداخلي في إطار برنامج الماجستير "العلاقات الدولية"، وكذلك إنشاء مختبرات إعلامية مع مراعاة تجربة الجامعة الفيدرالية.

يذكر أن جامعة شمال القوقاز الفيدرالية هي مركز علمي رائد، حيث تعمل المدارس العلمية ذات المستوى العالمي في مجال الأنظمة الحية والتكنولوجيا الحيوية والكيمياء والبيولوجيا الأساسية.

كما أن الجامعة مشاركة في عدة مشاريع لتطوير الصناعات ذات التقنية العالية، ومشاريع الابتكار التطبيقية المدعومة من روسيا، كما تقوم حاليا بتنفيذ أكثر من 100 مشروع علمي رئيسي بدعم من الحكومة.

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المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية