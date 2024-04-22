17 شركة روسية تعرض فخر صناعتها في معرض غذائي في الجزائر

تعرض 17 شركة روسية للمرة الأولى منتجات زراعية وغذائية في المعرض الغذائي المهني "جازأغرو" (Djazagro) المنعقد هذه الأيام في العاصمة الجزائر.

وتسعى الشركات الروسية لترويج وتسويق منتجات زراعية وغذائية مصنعة في روسيا. وتتنوع منتجات الشركات الروسية المعروضة من الحبوب والزبدة والأجبان إلى الكافيار الأحمر والشوكولاتة.

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وتشارك الشركات الروسية، في المعرض المنعقد ما بين 22 و25 أبريل الجاري، ضمن مبادرة "صنع في روسيا" (Made In Russia) التي ينظمها المركز الروسي للصادرات.

و"جازأغرو" هو معرض مهني للصناعات الغذائية ويعد حدثا رائدا في شمال إفريقيا، وفي إطار المعرض ستعقد الشركات الروسية مفاوضات مع الشركاء المحتملين من شمال إفريقيا.

وتعد الجزائر وشمال إفريقيا من الوجهات ذات الأولوية للشركات الروسية، وزادت الشركات الروسية خلال العام الماضي 2023 من صادرات المنتجات الزراعية إلى الجزائر بنسبة 20%.

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المصدر: RT