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قتلى وجرحى بغارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة حانين جنوب لبنان (صور + فيديو)

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قتلى وجرحى بغارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة حانين جنوب لبنان (صور + فيديو)
Globallookpress
قتلى وجرحى بغارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة حانين جنوب لبنان
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قال مراسل RT مساء يوم الثلاثاء إن سيدتين لقيتا مصرعيهما وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت أحد المنازل في بلدة حانين جنوب لبنان.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن القوات الإسرائيلية استهدفت مبنى مؤلفا من طابقين في بلدة حانين الجنوبية ما أدى إلى تدميره بالكامل. 

ووثق مقطع فيديو آثار الدمار جراء الغارة الإسرائيلية.

قتلى وجرحى بغارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة حانين جنوب لبنان (صور + فيديو)
قتلى وجرحى بغارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة حانين جنوب لبنان (صور + فيديو)

وكانت بلدة يارون في قضاء بنت جبيل قد تعرضت بعد ظهر اليوم لقصف مدفعي متقطع.

كما طال القصف المدفعي أيضا وادي البياض ومنطقة الساقية في بلدة حولا.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات مقاتلة قصفت مبنى يستخدمه حزب الله في بلدة يارون بجنوب لبنان إلى جانب موقع آخر.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات نفذت هذا الصباح غارة في المنطقة ذاتها لإزالة التهديد. 

المصدر: RT + وسائل إعلام لبنانية

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