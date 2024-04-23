الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف أهداف لحزب الله في جنوب لبنان (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات مقاتلة قصفت خلال الليل مبنى يستخدمه "حزب الله" في بلدة يارون بجنوب لبنان إلى جانب موقع آخر.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات نفذت هذا الصباح غارة في نفس المنطقة لإزالة التهديد".

وأفاد بأن صفارات الإنذار التي انطلقت في وقت مبكر من صباح اليوم في المطلة كانت إنذارات كاذبة.

במהלך הלילה מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו מבנה צבאי של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב יארון שבדרום לבנון, לצד ארבע תשתיות טרור נוספות של הארגון במרחב.



כמו כן, לפני זמן קצר כוחות צה״ל תקפו להסרת איום במרחב יארון>> pic.twitter.com/ZwldDTURB1 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 23, 2024

وفي وقت سابق اليوم استهدف الطيران المسير الإسرائيلي سيارة في منطقة أبو الأسود - الزهراني في عمق الجنوب اللبناني.

ونعى "حزب الله" في بيان أحد عناصره، وجاء فيه: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين علي عزقول "هادي" مواليد عام 1981 من بلدة قلاويه وسكان بلدة عدلون في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

المصدر: RT