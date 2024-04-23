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الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف أهداف لحزب الله في جنوب لبنان (فيديو)

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الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف أهداف لحزب الله في جنوب لبنان (فيديو)
Gettyimages.ru
قصف إسرائيلي على جنوب لبنان، صورة تعبيرية.
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أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات مقاتلة قصفت خلال الليل مبنى يستخدمه "حزب الله" في بلدة يارون بجنوب لبنان إلى جانب موقع آخر.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات نفذت هذا الصباح غارة في نفس المنطقة لإزالة التهديد". 

وأفاد بأن صفارات الإنذار التي انطلقت في وقت مبكر من صباح اليوم في المطلة كانت إنذارات كاذبة.

وفي وقت سابق اليوم استهدف الطيران المسير الإسرائيلي سيارة في منطقة أبو الأسود - الزهراني في عمق الجنوب اللبناني.

ونعى "حزب الله" في بيان أحد عناصره، وجاء فيه: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين علي عزقول "هادي" مواليد عام 1981 من بلدة قلاويه وسكان بلدة عدلون في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

المصدر: RT

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