مراسلتنا: مقتل شخص بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة الزهراني جنوب لبنان

أفادت مراسلتنا اليوم الثلاثاء، بمقتل شخص بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة الزهراني جنوب لبنان.

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وقالت المراسلة إن "الطيران المسير الإسرائيلي استهدف سيارة في منطقة أبو الأسود - الزهراني في عمق الجنوب اللبناني".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل تبادلا للقصف بشكل يومي منذ بدء الحرب في قطاع غزة قبل أكثر من ستة أشهر، وقد نفذت القوات الإسرائيلية من ذلك الحين عددا من الاستهدافات لقادة ميدانيين في حزب الله أو حركة حماس على الأراضي اللبنانية.

وكان حزب الله أعلن الاثنين استهدافه مقر قيادة عسكريا في شمال إسرائيل بعشرات صواريخ الكاتيوشا، ردا على غارات طالت قرى في جنوب لبنان، في وقت أكد الجيش الإسرائيلي رصده إطلاق نحو 35 صاروخا من الجانب اللبناني.

المصدر: RT