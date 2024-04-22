 
مباشر

ليبيا.. منخفض صحراوي يدفع الحكومة لإعلان عطلة رسمية ليومين

أخبار العالم العربي

ليبيا.. منخفض صحراوي يدفع الحكومة لإعلان عطلة رسمية ليومين
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xefp

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي منح عطلة رسمية لجميع الجهات العامة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين في ضوء التوقعات بوصول منخفض جوي صحراوي.

وجاء إعلان الحكومة استنادا إلى قرار رئيسها أسامة حماد رقم "48" لسنة 2024، والذي نص على اعتبار يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين عطلة طارئة بجميع الوزارات والهيئات العامة، بسبب سوء الأحوال الجوية، بحسب بوابة "الوسط".

إقرأ المزيد
بالفيديو.. مئذنة ضخمة تهوي بسبب العاصفة وسط تركيا
بالفيديو.. مئذنة ضخمة تهوي بسبب العاصفة وسط تركيا

واستثنى القرار من العطلة العاملين بالمرافق الصحية والجهات الأمنية وكل من تتطلب طبيعة عملهم مواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية مع حفظ حقوق العاملين بتلك الجهات في الحصول على مقابل عمل هذه الأيام طبقا للقانون.

وكلف القرار وزير الداخلية بإصدار تعليماته وتوجيهاته لكل البوابات والتمركزات الأمنية للوحدات كافة للحد من التنقل على الطرقات الساحلية والفرعية في المناطق المتوقع انعدام الرؤية بها نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر غالبية مناطق ليبيا بداية من مساء يوم الأحد بتقلبات جوية نتيجة منخفض جوي صحراوي مصحوب برياح جنوبية شرقية على مناطق الشرق والجنوب، تكون نشطة إلى قوية السرعة الاثنين.

المصدر: الوسط

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا