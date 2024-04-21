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بالفيديو.. مئذنة ضخمة تهوي بسبب العاصفة وسط تركيا

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بالفيديو.. مئذنة ضخمة تهوي بسبب العاصفة وسط تركيا
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سقوط مئذنة بسبب العاصفة في تركيا
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أدت العاصفة القوية التي تضرب وسط تركيا إلى سقوط مئذنة أحد مساجد بولاية تشانكيري شرق أنقرة.

ونقلت وسائل إعلام محلية تأكيد السلطات أن سقوط المئذنة لم يؤد إلى إصابة أحد بأذى، بل اقتصرت الأضرار على بعض الممتلكات والسيارات.

وأخليت المنطقة المحيطة بالمسجد من السكان تحسبا لسقوط المئذنة الأخرى جراء الرياح القوية التي طالت عددا من الولايات التركية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية التركية حذرت من هطول أمطار كثيفة وعواصف في عشرات الولايات التركية ابتداء من السبت.

المصدر: RT

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