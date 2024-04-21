بالفيديو.. مئذنة ضخمة تهوي بسبب العاصفة وسط تركيا

أدت العاصفة القوية التي تضرب وسط تركيا إلى سقوط مئذنة أحد مساجد بولاية تشانكيري شرق أنقرة.

ونقلت وسائل إعلام محلية تأكيد السلطات أن سقوط المئذنة لم يؤد إلى إصابة أحد بأذى، بل اقتصرت الأضرار على بعض الممتلكات والسيارات.

وأخليت المنطقة المحيطة بالمسجد من السكان تحسبا لسقوط المئذنة الأخرى جراء الرياح القوية التي طالت عددا من الولايات التركية.

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سقوط مئذنة جامع في مدينة تشانكري بسبب العاصفة التي تضرب وسط تركيا الآن pic.twitter.com/u13iJiaW0G — يوسف الرحيم (@D1MHMOF4KPr53P9) April 20, 2024

وكانت هيئة الأرصاد الجوية التركية حذرت من هطول أمطار كثيفة وعواصف في عشرات الولايات التركية ابتداء من السبت.

المصدر: RT