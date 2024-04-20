"حزب الله" ينعى اثنين من عناصره ويعلن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي

نعى "حزب الله" اللبناني اثنين من عناصره يوم السبت، وأعلن عن تنفيذ عمليتين ضد الجيش الإسرائيلي استهدفتا ‏مبنيين بمستوطنة شلومي ومبنيين آخرين بالمطلة.

ونعى "حزب الله" في بيانين منفصلين "علي رضا حرب أبو مهدي مواليد عام 1973 من بلدة المنصوري في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس، وحسين علي دغمان ملاك مواليد عام 1994 من بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

وأعلن "حزب الله" عن تنفيذ عمليتين ضد الجيش الإسرائيلي، موضحا في بيان: "ردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها في عيتا الشعب ‏و كفركلا والجبين، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:45 من بعد ظهر يوم السبت ‌‏20-4-2024 ‏مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة شلومي بالأسلحة المناسبة".

وأضاف "حزب الله": "ردا على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها في عيتا الشعب ‌‏و كفركلا والجبين، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 6:10 من بعد ظهر يوم ‏السبت ‌‏20-4-2024 ‏مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة".‏

هذا وأكد "حزب الله" اليوم أنه استهدف صباحا موقع حدب ‏يارين بالأسلحة المناسبة وأصابه إصابة مباشرة، كما استهدف انتشارا ‏للجنود الإسرائيليين في جبل عداثر بالأسلحة الصاروخية.‏

ومع استمرار تبادل إطلاق النار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، تتزايد المطالبات الدولية والأممية بتهدئة الأوضاع، تخوفا من اتساع رقعة الحرب.

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المصدر: RT