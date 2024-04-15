"حزب الله" يستهدف قوة إسرائيلية تجاوزت الحدود اللبنانية ويوقع أفرادها بين قتيل وجريح

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد تفجير عناصره عبوات ناسفة بقوة تابعة للواء "غولاني" الإسرائيلي تجاوزت الحدود إلى داخل لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

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وقال "حزب الله" في بيانه:‏ "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وبعد متابعة ‏دقيقة وتوقع لتحركات قوات العدو زرع مجاهدو المقاومة الإسلامية عددا من العبوات الناسفة في ‏منطقة تل إسماعيل المتاخم للحدود مع فلسطين المحتلة داخل الأراضي اللبنانية وعند تجاوز قوة ‏تابعة للواء (غولاني) الحدود ووصولهم إلى موقع العبوات تم تفجيرها بهم مما أدى إلى وقوع أفرادها ‏بين قتيل وجريح". ‏

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "حزب الله" "تحمل مسؤولية تفجير العبوات بقوة إسرائيلية عند الحدود مع لبنان والجيش الإسرائيلي لا يزال يحقق بالحادث".

وقال بيان للجيش الإسرائيلي: "خلال ساعات الليل أصيب 3 جنود بينهم إصابة خطيرة نتيجة انفجار غير معروف مصدره على الحدود مع لبنان، وجار التحقيق في الحادث".

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الانفجار استهدف قوة من نخبة (غولاني) ووحدة "يهلوم" الهندسية عندما كانت تعمل على السياج عند الحدود مع لبنان.

وفي وقت لاحق، قال الجيش الإسرائيلي إن الحادث وقع خلال "نشاط عملياتي" لوحدة الاستطلاع ووحدة الهندسة القتالية النخبة "يهلوم" التابعة للواء غولاني.

المصدر: RT