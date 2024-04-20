حزب الله يستهدف 3 مواقع إسرائيلية وغارات في عيتا الشعب وكفركلا جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإطلاق 4 صواريخ باتجاه موقع رويسات العلم الإسرائيلي من جنوب لبنان، مشيرة إلى وقوع أضرار في الممتلكات الزراعية في أفن مناحم عقب سقوط عدد من الصواريخ.

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وقالت مراسلتنا أيضا إن صاروخين أطلقا من جنوب لبنان باتجاه موقع سعسع الإسرائيلي في الجليل الأعلى اليوم السبت.

يأتي ذلك، بينما أعلن حزب الله اليوم أنه استهدف صباحا موقع حدب ‏يارين بالأسلحة المناسبة وأصابه إصابة مباشرة، كما استهدف انتشارا ‏للجنود الإسرائيليين في جبل عداثر بالأسلحة الصاروخية.‏

‏كذلك، استهدف حزب الله عند الساعة 01:10 من ظهر السبت التجهيزات ‏التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.‏

وأكد حزب الله في بياناته أن الاستهدافات تأتي في إطار "دعم الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة".

من جهة أخرى، قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي كفرشوبا وكفركلا في القطاع الشرقي جنوب لبنان.

ووثق مقطع فيديو الغارة الجوية التي نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل في بلدة عيتا الشعب.

ويظهر هذا الفيديو الغارة الجوية التي نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة كفركلا جنوب لبنان.

إلى ذلك، قام الجيش الإسرائيلي بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة باتجاه بلدة الوزاني في القطاع الشرقي جنوب لبنان.

وأفادت مراسلتنا بأن الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل مضيئة في أجواء قرى القطاعين الغربي الأوسط من جنوب لبنان، وتزامن ذلك مع تحليق للطيران الاستطلاعي فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق وصولا حتى مشارف مدينة صور.

وشهدت أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت للعاصمة بيروت تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية.

المصدر: RT