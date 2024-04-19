الإعلام الحربي في حزب الله اللبناني ينشر ملخص عملياته خلال الـ 24 ساعة الماضية

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" اللبناني فجر اليوم السبت ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية يوم الجمعة 19 أبريل 2024.

- القطاع الشرقي:

- الساعة 16.50: استهداف ‏التجهيزات التجسسية في موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة.

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- الساعة 17.10: استهداف تجمع جنود ‏إسرائيليين في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانيّة المحتلة بالأسلحة ‏الصاروخية.

- الساعة 17.50: استهداف تجمع جنود ‏إسرائيليين في موقع بيّاض بليدا بقذائف المدفعيّة.

- الساعة 18.50: استهداف التجهيزات ‏التجسسيّة في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى تدميرها.



- الساعة 18.50: بعد رصد دقيق ‏وترقب للقوات الإسرائيلية وعند وصول آلية من نوع هامر إلى موقع المطلة وتجمع الجنود حولها تم استهدافها ‏بصاروخ موجه ما أدى إلى تدميرها وسقوط الجنود بين قتيل وجريح.

- القطاع الغربي:

- الساعة 01.00: استهداف تجمع لجنود ‏إسرائيليين في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية.

وأكد الإعلام الحربي في ملخصه أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة.

المصدر: RT