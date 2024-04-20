الولايات المتحدة تنفي شن ضربات على قاعدة عسكرية في العراق

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط "سنتكوم"، السبت، أن الولايات المتحدة لم تنفذ ضربات في العراق الجمعة.

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وأكدت "سنتكوم" في منشور عبر منصة "إكس" "نحن على علم بمعلومات تزعم أن الولايات المتحدة نفذت غارات جوية في العراق اليوم. هذه المعلومات خاطئة"، وذلك في إشارة منها إلى القصف الذي استهدف قاعدة عسكرية في وسط العراق.

القيادة المركزية الامريكية على علم بالتقارير التي تزعم أن الولايات المتحدة شنت غارات جوية في العراق اليوم. تلك التقارير غير صحيحة ولم تقم الولايات المتحدة بشن غارات جوية في العراق اليوم. — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) April 20, 2024

وردا على سؤال وكالة فرانس برس، قال الجيش الإسرائيلي إنّه "لا يعلق على معلومات ترد في وسائل الإعلام الأجنبية".

وليل الجمعة السبت، تعرضت قاعدة كالسو في محافظة بابل لقصف جوي لم تتبناه أي جهة، أدى إلى سقوط عدد من الضحايا.

وأفاد مسؤول عسكري عراقي بسقوط 3 جرحى في صفوف الجيش العراقي وقال إن "هناك مخازن للعتاد حاليا تنفجر بسبب القصف"، مضيفا "ما زالت النار تلتهم بعض الأماكن، والبحث جارٍ عن أي إصابات أخرى".

من جهته، أكد مسؤول في وزارة الداخلية العراقية، أن الانفجار استهدف "مقر الدروع التابعة للحشد الشعبي"، مضيفا أن "الانفجار طال العتاد والأسلحة من السلاح الثقيل والمدرعات".

وقاعدة كالسو العسكرية تضم قوات من الجيش العراقي وعناصر من الحشد الشعبي وفق ما أفاد مصدران أمنيان.

وقال الحشد الشعبي في بيان إن القصف أدى لوقوع عدد من الإصابات لم يحدد عددها، متحدثا أيضا عن أضرار مادية جراء انفجار.

يأتي هذا التطور، غداة سماع دوي انفجارات قرب قاعدة عسكرية في منطقة أصفهان وسط إيران حيث قللت السلطات من تأثيرها، دون أن تتهم إسرائيل مباشرة بالوقوف وراءها، فيما لم يصدر تعليق إسرائيلي على الهجوم. وحصل ذلك بعد أقل من أسبوع على هجوم إيراني غير مسبوق ومباشر ضد إسرائيل.

المصدر: RT+ afp