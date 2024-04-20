بيان من هيئة الحشد الشعبي بعد انفجار ضخم استهدف مقرا لها بقاعدة كالسو العسكرية شمالي بابل

أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي، وقوع انفجار في مقر للحشد بقاعدة "كالسو" العسكرية في ناحية المشروع طريق المرور السريع شمالي بابل، ولم تعرف بعد أسباب وتفاصيل الحادث

وذكرت الهيئة في بيان أن "الانفجار وقع في مقر للحشد الشعبي في قاعدة كالسو العسكرية في ناحية المشروع طريق المرور السريع شمال محافظة بابل".

وأضافت الهيئة أنه "قد وصل فريق التحقيق على الفور إلى المكان، حيث تسبب الانفجار بوقوع خسائر مادية وإصابات وسنوافيكم بالتفاصيل في حال انتهاء التحقيق الأولي".

بيان من هيئة الحشد الشعبي



وقع انفجار في مقر للحشد الشعبي في قاعدة كالسو العسكرية في ناحية المشروع طريق المرور السريع شمال محافظة بابل.

وقد وصل فريق تحقيقي على الفور الى المكان، وتسبب الانفجار بوقوع خسائر مادية وإصابات وسنوافيكم بالتفاصيل في حال انتهاء التحقيق الاولي. pic.twitter.com/rJNmKQkn2z — أبـن الحـق✌️ (@whyll_h) April 19, 2024

هذا وأفاد مصدر أمني عراقي، يوم السبت بسماع دوي انفجار عنيف هز مناطق جنوب العاصمة بغداد، وصولا إلى محافظة بابل.

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المصدر: RT