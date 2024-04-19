لا تمتلكه سوى دول قليلة.. تقارير: فشل وصول صاروخ إسرائيلي معدل لهدفه وسقوطه شرق العراق (فيديو+ صور)

أفادت وسائل إعلامية الجمعة بأن صاروخا إسرائيليا سقط في منطقة العزيزية شرق العراق كان متجها إلى إيران، متحدثة عن فشل إطلاق هذا الصاروخ الذي يستخدم للمرة الأولى بالمنطقة.

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وقالت وسائل إعلام عراقية وإسرائيلية إنه تم العثور على صاروخ إسرائيلي كان متجها إلى إيران وسقط في قضاء العزيزية بمحافظة واسط، مشيرة إلى أن "سقوط هذا الصاروخ الإسرائيلي المعدل والمطور من عائلة "بوباي" (جو -أرض) والذي تم العثور عليه، يوضح الفشل في الوصول إلى الهدف، حيث أن التشويش الأرضي أفقد الصاروخ قدرة الوصول إلى الهدف وهبوطه بزاوية سطحية نتيجة فقدان الاتصال".

بدورها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الصاروخ الذي سقط في العراق يستخدم لأول مرة بالمنطقة ولا تمتلكه سوى دول قليلة في العالم.

وكانت وسائل إعلام محلية عراقية قد نقلت عن مصدر أمني قوله بأنه "لم يتم تسجيل وقوع أي استهداف داخل العمق العراقي، لكن الرادارات العسكرية سجلت مرور أجسام غريبة فوق أجواء العراق"، من دون إعطاء تفاصيل أكثر.

يأتي ذلك، بينما تحدثت وسائل إعلام إيرانية وأمريكية عن هجوم إسرائيل على قاعدة جوية في أصفهان.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن دفاعات إيران أسقطت 3 مسيرات وأن أي منشآت نووية لم تتعرض لهجوم، وأن منشآت النووية في محافظة أصفهان تتمتع بأمن تام.

كما أكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عدم تعرض البلاد لأي هجوم صاروخي خارجي.

وتزامن الإعلان عن هجوم بمسيرات في أصفهان مع ورود أنباء عن هجوم آخر في سوريا.

من الجهة الإسرائيلية، لم تعلن السلطات رسميا عن الهجوم ولم يعلق أي مسؤول إسرائيلي على الحادث جريا على العادة الإسرائيلية بعدم الاعتراف بهجمات مماثلة في إيران.

لكن موقع "واينت" أكد أن نظام الدفاع الجوي التابع للجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى.

المصدر: وسائل إعلام + RT