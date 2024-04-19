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قتيلان في اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم نور شمس في طولكرم شمال غرب الضفة الغربية

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قتيلان في اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم نور شمس في طولكرم شمال غرب الضفة الغربية
Globallookpress
طولكرم شمال غرب الضفة الغربية
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قالت مراسلة RT مساء يوم الجمعة إن فلسطينيين اثنين قتلا في عملية اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم نور شمس في طولكرم شمال غرب الضفة الغربية.

وأضافت المراسلة أن وزارة الصحة الفلسطينية أفادت بأن طفلا يدعى قيس فتحي نصر الله ويبلغ من العمر 16 عاما من مخيم طولكرم، لقي مصرعه برصاص الجيش الإسرائيلي.

واقتحمت القوات الإسرائيلية مساء الخميس مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة في عدة محاور.

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ونفذت القوات الإسرائيلية سلسلة اقتحامات لمدينة طولكرم ومخيم نور شمس.

وفرض الجيش طوقا وحصارا مشددا على مخيم نور شمس ونشر آلياته على كافة محاور المخيم المؤدية إليه، كما أغلق الشارع الرئيس المحاذي لمداخله وسط تحليق لطائرات الاستطلاع في سماء المنطقة على ارتفاع منخفض.

وقام الجيش الإسرائيلي بعمليات تجريف وتخريب للبنية التحتية في شوارع المخيم.

هذا وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة بإصابة جنديين في صفوف الجيش بجروح في اشتباك مع مسلحين فلسطينيين في مخيم نور شمس بطولكرم، شمال غربي الضفة الغربية.

المصدر: RT

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