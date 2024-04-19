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إصابة جنديين إسرائيليين بجروح باشتباك مع فلسطينيين في مخيم نور شمس بطولكرم

أخبار العالم العربي

إصابة جنديين إسرائيليين بجروح باشتباك مع فلسطينيين في مخيم نور شمس بطولكرم
Globallookpress
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أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، بإصابة جنديين في صفوف الجيش بجروح في اشتباك مع مسلحين فلسطينيين في مخيم نور شمس بطولكرم، شمال غربي الضفة الغربية.

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وقالت الإذاعة الإسرائيلية إنه "خلال عملية للجيش الإسرائيلي في مخيم نور الشمس للاجئين أصيب مقاتلان بجروح طفيفة نتيجة شظايا خلال تبادل إطلاق النار مع المخربين".

وقالت وسائل فلسطينية إن القوات الإسرائيلية لا تزال تحاصر مخيم نور شمس منذ مساء أمس الخميس، وتفرض حظرا للتجول وسط تحليق طائرات الاستطلاع.

وكانت القوات الإسرائيلية اقتحمت المخيم ونشرت آلياتها على كافة المحاور المؤدية إليه، وأغلقت الشارع الرئيس المحاذي لمداخله، كما شرعت بعمليات تجريف وتخريب للبنية التحتية في شوارع المخيم.

المصدر: RT

 

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