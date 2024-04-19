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تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية إسرائيلية في مخيم طولكرم بالضفة الغربية (فيديو)

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تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية إسرائيلية في مخيم طولكرم بالضفة الغربية (فيديو)
Legion-Media
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أظهر مقطع فيديو متداول لحظة تفجير عبوة ناسفة بآلية تابعة للجيش الإسرائيلي خلال اقتحام الجنود مخيم طولكرم بالضفة الغربية، وسط أنباء عن سقوط قتلى.

وأوضحت مراسلة RT أن "هناك معلومات من مصادر محلية عن سقوط عدد من القتلى خلال الاقتحام، فيما لم تسجل حتى الأن تأكيدات رسمية حول الضحايا".

وأظهر الفيديو انفجارا ضخما هز الآلية العسكرية الإسرائيلية نتيجة تفجير العبوة الناسفة لحظة مرورها في أحد شوارع مخيم طولكرم.

ونفذت القوات الإسرائيلية يوم أمس، سلسلة اقتحامات لمدينة طولكرم ومخيم نور شمس، ما أدى إلى اندلاع للاشتباكات المسلحة.

هذا وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة، بإصابة جنديين في صفوف الجيش بجروح في اشتباك مع مسلحين فلسطينيين في مخيم نور شمس بطولكرم، شمال غربي الضفة الغربية.

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المصدر: RT

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