 
مباشر

لجنة الدفاع والأمن القومي في "النواب الليبي" تستنكر قرار تخصيص قطعة أرض لـ"أفريكوم"

أخبار العالم العربي

لجنة الدفاع والأمن القومي في
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xd3b

حملت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي حكومة الوحدة منتهية الولاية مسؤولية أي تواجد لقوات أجنبية فوق أرض البلاد، واستنكرت قرار تخصيص قطعة أرض لصالح قوات الأفريكوم.

شجبت لجنة مجلس النواب الليبي قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة "غير المبرر" بتخصيص قطعة أرض من الكلية الجوية مصراتة لصالح قوات الأفريكوم.

إقرأ المزيد
ليبيا: مقاولون عسكريون أمريكيون لتدريب جماعات مسلحة في طرابلس باتفاق مع الدبيبة
ليبيا: مقاولون عسكريون أمريكيون لتدريب جماعات مسلحة في طرابلس باتفاق مع الدبيبة

يشار إلى أن هذا القرار من حكومة الدبيبة جاء في إطار مايعرف بالتعاون لمكافحة الإرهاب وينص على انتهاء هذا التخصيص بانتهاء العمليات.

وقالت اللجنة: "من المعروف أنه لا يوجد أثر للإرهاب الآن بتواجد القوات المسلحة الذي تمكنت من تحرير الوطن من قبضتهم".

ولفتت إلى أن "الأفريكوم" أعلنت بشكل رسمي انتهاء العمليات العسكربة في سرت عام 2016 خلال عملية "البنيان المرصوص" ومن هذا الإعلان لم يسجل تواجد أي بؤر إرهابية.

ودعت اللجنة إلى ما وقف ما وصفته "العبث بالبلاد" محملة حكومة الوحدة "منتهية الولاية" مسؤولية أي تواجد أجنبي على أرض البلاد وأن هذا القرار عبارة عن "صك لبيع الوطن لقوات أجنبية".

يذكر أن " USAFRICOM" هي قيادة عسكرية أمريكية للعمليات في إفريقيا وتقع تحت قيادتها قوات مقاتلة يديرها البنتاغون، وهي مسؤولة عن العمليات الأمريكية والعلاقات العسكرية مع 53 دولة إفريقية، وتم تأسيسها عام 2007.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا