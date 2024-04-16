لجنة الدفاع والأمن القومي في "النواب الليبي" تستنكر قرار تخصيص قطعة أرض لـ"أفريكوم"

حملت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي حكومة الوحدة منتهية الولاية مسؤولية أي تواجد لقوات أجنبية فوق أرض البلاد، واستنكرت قرار تخصيص قطعة أرض لصالح قوات الأفريكوم.

شجبت لجنة مجلس النواب الليبي قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة "غير المبرر" بتخصيص قطعة أرض من الكلية الجوية مصراتة لصالح قوات الأفريكوم.

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يشار إلى أن هذا القرار من حكومة الدبيبة جاء في إطار مايعرف بالتعاون لمكافحة الإرهاب وينص على انتهاء هذا التخصيص بانتهاء العمليات.

وقالت اللجنة: "من المعروف أنه لا يوجد أثر للإرهاب الآن بتواجد القوات المسلحة الذي تمكنت من تحرير الوطن من قبضتهم".

ولفتت إلى أن "الأفريكوم" أعلنت بشكل رسمي انتهاء العمليات العسكربة في سرت عام 2016 خلال عملية "البنيان المرصوص" ومن هذا الإعلان لم يسجل تواجد أي بؤر إرهابية.

ودعت اللجنة إلى ما وقف ما وصفته "العبث بالبلاد" محملة حكومة الوحدة "منتهية الولاية" مسؤولية أي تواجد أجنبي على أرض البلاد وأن هذا القرار عبارة عن "صك لبيع الوطن لقوات أجنبية".

يذكر أن " USAFRICOM" هي قيادة عسكرية أمريكية للعمليات في إفريقيا وتقع تحت قيادتها قوات مقاتلة يديرها البنتاغون، وهي مسؤولة عن العمليات الأمريكية والعلاقات العسكرية مع 53 دولة إفريقية، وتم تأسيسها عام 2007.

المصدر: RT