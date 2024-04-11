ليبيا: مقاولون عسكريون أمريكيون لتدريب جماعات مسلحة في طرابلس باتفاق مع الدبيبة

ذكر موقع Africa Intelligence أن شركة Amentum الأمريكية تعمل على إضفاء الطابع المهني على الجماعات المسلحة في طرابلس ضمن استراتيجيتها الأمنية في ليبيا.

ويقول التقرير إن "عناصر من شركة "Amentum" للمقاولات العسكرية الأمريكية وصلوا إلى ليبيا بموجب اتفاق مع رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، لتوفير التدريب لعدة مجموعات مسلحة في العاصمة طرابلس".

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ويشير التقرير إلى أن المقاولين العسكريين الأمريكيين "سيقومون بتدريب عناصر من 3 ألوية مسلحة محددة -هي اللواء 444 بقيادة محمود حمزة، واللواء 111 بقيادة عبد السلام الزوبي، واللواء 166 بقيادة محمد الحصان" وفق ما ورد في التقرير.

وبحسب الموقع الفرنسي، يتم تنسيق جهود التدريب بين "Amentum" ووزارة الخارجية الأمريكية، "بهدف توحيد هذه الفصائل المسلحة المختلفة وتكليفها بتأمين الحدود وبعمليات نزع السلاح. ولا يتم تنفيذ هذا العمل تحت رعاية القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)".

ويشير التقرير إلى أنه "يمكن أن يوفر دعم الولايات المتحدة لهذه الجماعات المسلحة الليبية شريان حياة سياسياً لرئيس الوزراء الدبيبة، الذي يواجه دعوات من العديد من السياسيين الليبيين للتنحي وإفساح المجال أمام حكومة جديدة. وتشبث الدبيبة.

المصدر: RT