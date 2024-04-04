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وفاة الفتى المصاب في اشتباكات مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس

أخبار العالم العربي

وفاة الفتى المصاب في اشتباكات مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس
Legion-Media
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توفي الفتى محمد ناجي الغويل متأثرا بالإصابة التي لحقت به جراء الاشتباكات المسلحة بين مجموعتين مسلحتين في مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس.

وذكر مراسل RT أن "الفتى محمد ناجي الغويل أصيب برصاصتين في الرأس والقدم خلال وجوده في محل إقامته، وجرى نقله إلى مستشفى وإدخاله غرفة العناية الفائقة".

وكانت حالة الفتى حرجة وإصابته بالغة، وخضع لعمليات فجر الخميس، حاول خلالها الأطباء إنقاذه، إلا أنه فارق الحياة.

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يذكر أن المدينة شهدت اشتباكات مسلحة عنيفة قبل أن تتوقف فور إعلان نبأ إصابة الغويل، وقد سجلت إصابات في صفوف المتقاتلين دون توفر إحصاء دقيق بها من قبل الجهات الطبية بالمدينة.

ولم يصدر عن الجهات الرسمية توضيحات بشأن طبيعة تلك الاشتباكات أو المتورطين فيها وأسباب اندلاعها.

المصدر: RT

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