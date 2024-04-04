ليبيا.. سقوط ضحايا في اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في طرابلس (فيديو)

أصيب طفل و3 مدنيين جراء اشتباكات اندلعت بس مجموعتين مسلحتين في مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس في الساعات الأولى من اليوم الخميس.

واندلعت الاشتباكات بين مجموعة تسمى "الكابوات" تابعة لعثمان اللهب آمر الكتيبة (103) المعروفة بـ"كتيبة السلعة" وعناصر من "المدادحة" في منطقة الفاسي بين جزيرة البورقيز وجزيرة الركينة.

ودائما ما تشهد مدينة الزاوية التي تعج بالمجموعات المسلحة، اشتباكات، كان آخرها الشهر الماضي حينما تسببت بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

المصدر: RT