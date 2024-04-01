استهداف مكتب مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقذائف "هاون" (فيديو)

أفاد مراسل RT في ليبيا فجر اليوم الاثنين، بسماع أصوات انفجارات بالقرب من مكتب مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية إبراهيم الدبيبة المجاور لبيته في منطقة حي الأندلس وسط العاصمة طرابلس.

وأشار مراسلنا إلى أن قوات الأمن تنتشر بشكل مكثف بمنطقة حي الأندلس وسط العاصمة الليبية بعد إطلاق مجهولين قذائف صاروخية يرجح أنها من طراز "هاون 61" عبر طائرتين مسيرتين نحو مكتب مستشار رئيس الحكومة.

وأفاد شهود عيان باستهداف مكتب المستشار السياسي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إبراهيم الدبيبة المجاور لبيته في حي الأندلس بقذيفتين على الأقل، وأكد أحد السكان للبوابة أنه سمع صوت انفجارين. ولم يتم حتى الآن الإعلان عن حجم الأضرار الناجمة عن الانفجارات.

وقالت مصادر متطابقة لـ RT إن مكتب إبراهيم الدبيبة مستشار الأمن القومي، لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة استُهدف بقذيفتين عقب الإفطار، فيما لم يكن موجودا في بيته.

وأفاد مصدر أمني بأن قذيفتين من طراز "هاون 61" تم إسقاطهما على الأرجح من مسيرتين "درون" أصابت الأولى سطح المبنى، بينما أصابت الثانية شرفة المكتب مباشرة.

وبحسب المصادر، فإن إبراهيم الدبيبة كان عائدا لتوه من خارج البلاد ولم يكن موجودا في العاصمة طرابلس، لكن عائلته كانت موجودة فعلا ساعة الاستهداف دون أن تصاب بأي أذى.

وإبراهيم الدبيبة هو نجل رجل الأعمال الليبي المعروف علي الدبيبة، ويعمل مستشارا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية ويشار غالبا إلى دوره الرئيسي في سياسات الحكومة.

المصدر: RT