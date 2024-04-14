حزب الله ينشر ملخص عملياته ضد إسرائيل في يوم الهجوم الإيراني عليها

نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد إسرائيل يوم الأحد، تزامنا مع الهجوم بالطائرات المسيرة والصواريخ الذي شنته إيران على إٍسرائيل، ردا على استهداف قنصليتها في دمشق.

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قال "حزب الله" في بيانه، إنه "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفذت المقاومة الإسلامية عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 14 أبريل 2024، وفقا للتالي": "

- القطاع الشرقي (جنوبي لبنان): "

1- الساعة 00:35: استهداف مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع ‏في الجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى والبلدات الآمنة.

2- الساعة 04:30 (فجرا): استهداف المواقع الإسرائيلية، نفح ويردن وكيلع في الجولان السوري المحتل، بعشرات ‏صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‏الغارات الإسرائيلية الليلية التي استهدفت عددا من القرى والبلدات الآمنة وآخرها الخيام وكفركلا ‏ووقوع عدد من الشهداء والجرحى المدنيين".

هذا وقال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جون كيربي إن بعض الصواريخ الإيرانية أطلقت على إسرائيل من العراق ولبنان واليمن.

وأكد رئيس الأركان الإيراني محمد باقري أن الهجوم الإيراني على إسرائيل الليلة الماضية أدى إلى تدمير موقعين عسكريين مهمين، وحذر تل أبيب من الرد على الهجوم.

المصدر: RT





