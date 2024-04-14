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كيربي: بعض الصواريخ الإيرانية أطلقت على إسرائيل من 3 دول عربية

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كيربي: بعض الصواريخ الإيرانية أطلقت على إسرائيل من 3 دول عربية
© Amélie RENDU / RTBF
الشرق الأوسط
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قال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جون كيربي إن بعض الصواريخ الإيرانية أطلقت على إسرائيل من العراق ولبنان واليمن.

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لحظة بلحظة.. الهجوم الإيراني على إسرائيل وتداعياته الإقليمية والدولية
لحظة بلحظة.. الهجوم الإيراني على إسرائيل وتداعياته الإقليمية والدولية

وأضاف كيربي في تصريحات اليوم الأحد لشبكة "CNN" الأمريكية: "لا نعتقد أن الأمر سيتوسع لحرب إقليمية. مشاركتنا في التصدي لهجوم أمس كانت لمنع ذلك".

وأكد أن "الأمر متروك للإسرائيليين ليقرروا ما إذا كانوا سيردون وكيف سيردون"، مشددا على أن "إيران أطلقت مئات المسيرات والصواريخ، لكن لم تلحق ضررا يذكر وهذا دليل على أنها ليست بالقوة التي تدعيها".

ووجهت إيران ليلة الأحد ضربة جوية لإسرائيل بعد أيام من قصف إسرائيل قنصلية طهران في دمشق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي "إحباط" الهجوم واعتراض "99 بالمئة" من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تم إطلاقها.

ودانت القوى الغربية الضربات الإيرانية لإسرائيل، محذرة من أن الهجوم يهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط. 

المصدر: "CNN"

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