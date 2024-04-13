مصادر إيرانية: المسيّرات الإيرانية بدأت عبور أجواء العراق والهجوم الصاروخي سيبدأ قريبا نحو إسرائيل

أكدت مصادر إيرانية لوكالة "فارس" بأن "طائرات مسيرة إيرانية بدأت عبور الأجواء العراقية واقتربت من سوريا والأردن" نحو إسرائيل، لافتة إلى أن "الهجوم الصاروخي سيبدأ قريبا".

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كما أفادت مصادر إيرانية مساء اليوم السبت، بأن أكثر من 100 طائرة مسيرة وصلت سماء الأردن متجهة نحو إسرائيل.

وأعلن سلاح الجو الأردني مساء ذات اليوم، جاهزية قواته لاعتراض وإسقاط أي مسيرات أو طائرات تخترق الأجواء الأردنية.

هذا وأكد مجلس الأمن القومي الأمريكي أنه يتم إطلاع الرئيس جو بايدن بانتظام على الوضع في الشرق الأوسط بعد إطلاق إيران الهجوما الجوي

المصدر: RT