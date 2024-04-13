التلفزيون الإيراني: الحرس الثوري بدأ العملية الواسعة بالمسيّرات ضد أهداف في إسرائيل

أكد التلفزيون الإيراني مساء اليوم السبت، أن الحرس الثوري بدأ العملية الواسعة بالمسيّرات ضد أهداف في إسرائيل.

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وأفاد مسؤولون إسرائيليون يأن "إطلاق الطائرات بدون طيار نحو إسرائيل ضمن الرد الإيراني على استهداف القنصلية في دمشق، ليس من إيران فحسب، بل من دول أخرى أيضا".

كما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن إيران أطلقت صواريخ مجنحة على إسرائيل بعد عشرات المسيرات الانتحارية التي أطلقتها قبل قليل، مشيرة إلى أن وقت وصول الصواريخ يقدر بحوالي ساعتين.

المصدر: RT